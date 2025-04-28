В автобусе было 55 половников.

В результате ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области десять человек были госпитализированы, одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев. Девять находятся в травматологическом отделении с состоянием средней тяжести.Авария произошла в Александровском районе на ночь, когда автобус, везущий паломников из Пскова в Кострому, съехал в кювет и перевернулся.В момент происшествия в автобусе находились 55 человек, в том числе один ребенок. Как сообщили в УМВД, к медицинской помощи обратились около 35 человек.