Медики сняли клещей с девяти взрослых и одного ребенка за прошедшую неделю, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора области. Среди снятых с людей паразитов четверо оказались

Медики сняли клещей с девяти взрослых и одного ребенка за прошедшую неделю, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора области. Среди снятых с людей паразитов четверо оказались переносчиками болезни Лайма. С наступлением холодов клещи перестали кусать активно, а ведь обычно жертв бывает больше. Всего в этом году врачи сняли этих паукообразных с 56 взрослых и 23 детей. Случаев