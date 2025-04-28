Стала известна сумма выплат жителям и дачникам Киржачского района, чье имущество пострадало во время ЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Из пресс-релиза правительства

Стала известна сумма выплат жителям и дачникам Киржачского района, чье имущество пострадало во время ЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Из пресс-релиза правительства области Помощь будет организована по следующим направлениям: – единовременные выплаты на каждого жителя зоны ЧС, независимо от причинённого ущерба, в размере 10 тыс. рублей; – помощь в восстановлении пострадавшего жилья (установка