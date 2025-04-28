В салоне находились 55 человек, включая одного ребенка.

В ночь на 28 апреля в Александровском районе на трассе М-8 «Москва – Ярославль» произошла авария с автобусом, следовавшим с паломниками из Пскова в Кострому. По предварительным данным,В салоне находились 55 человек, включая одного ребенка. 35 пассажиров обратились за медицинской помощью, из которых 17 были госпитализированы — одна женщина находится в реанимации, 15 - в травматологии, а один пациент в ЛОР-отделении.Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг пассажирских перевозок, не отвечающих требованиям безопасности. Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования.