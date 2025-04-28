Администрация района призвала жителей не трогать снаряды.

В Киржачском районе Владимирской области началось восстановление жилых домов и социальных учреждений после взрыва на складе боеприпасов. Больше всего пострадал поселок Барсово, где работают ремонтные бригады.Администрация района призвала жителей не трогать снаряды, которые могут быть в округе, и напомнила о правилах безопасности при их обнаружении. В случае нахождения взрывоопасных предметов необходимо отойти подальше и сообщить о находке в экстренные службы.Напомним, ранее мы писали, что .