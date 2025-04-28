В Киржачском районе погиб пожилой мужчина. Его тело обнаружили в колодце сегодня ночью. О жутком происшествии рассказали в службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. Инцидент случился в СНТ

В Киржачском районе погиб пожилой мужчина. Его тело обнаружили в колодце сегодня ночью. О жутком происшествии рассказали в службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. Инцидент случился в СНТ «Энергетик», муниципальное образование Филипповское. Тело пенсионера из колодца доставали сотрудники аварийно-спасательного отряда АСС области. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской