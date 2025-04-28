В Киржачском районе начали восстанавливать жилые дома и соцучреждения после взрыва на складе боеприпасов. Жителей просят не трогать снаряды и их части, которые валяются в округе. Как

В Киржачском районе начали восстанавливать жилые дома и соцучреждения после взрыва на складе боеприпасов. Жителей просят не трогать снаряды и их части, которые валяются в округе. Как сообщили в администрации Киржачского района, больше всего пострадал поселок Барсово, там сейчас работают ремонтные бригады. В первую очередь необходимо закрыть тепловой контур жилых домов. Также жителям района напомнили