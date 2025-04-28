Прокуратура провела проверку деятельности ООО «Эко-Транс».

В Муроме Владимирской области установлена санитарно-защитная зона вокруг городской свалки после вмешательства правоохранительных органов. Прокуратура провела проверку деятельности ООО «Эко-Транс», занимающегося обработкой и утилизацией отходов, и выявила нарушения: компания не обеспечила создание санитарно-защитной зоны. Это грозило риском для здоровья населения из-за выбросов вредных веществ в атмосферу.В результате прокуратура подала иск в Муромский городской суд, который удовлетворил требования прокурора. Теперь соответствующая зона официально установлена, а информация внесена в кадастровую карту.Напомним, ранее мы писали, что