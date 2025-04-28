Всё, что им нужно, — это любовь и ласка хозяина. Во Владимире прошел первый антифестиваль бездомных животных. Брошенные, но продолжающие верить в человеческое тепло собаки с нетерпением

Всё, что им нужно, — это любовь и ласка хозяина. Во Владимире прошел первый антифестиваль бездомных животных. Брошенные, но продолжающие верить в человеческое тепло собаки с нетерпением ждали, когда их почешут за ухом, возьмут на руки, приласкают или даже заберут домой. Животные с надеждой заглядывали в глаза гостей фестиваля и получали свое. Уже через час