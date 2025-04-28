Всероссийские соревнования «Кубок Золотого Кольца» прошли в областном центре в ледовом комплексе «Владимир». В турнире приняли участие около 500 спортсменок из 13 регионов страны. Наталья

Всероссийские соревнования «Кубок Золотого Кольца» прошли в областном центре в ледовом комплексе «Владимир». В турнире приняли участие около 500 спортсменок из 13 регионов страны. Наталья Федорова, министр физкультуры и спорта области За два соревновательных дня сильнейшие команды подарили болельщикам яркие эмоции и настоящий спортивный праздник, наполненный красотой, грацией и мастерством выступлений», – отметила министр физической