Водитель «Газели», сбивший насмерть пенсионера в Юрьевце, отправится под суд. Мало того, что обвиняемый не пропустил пешехода на «зебре», он еще и скрылся с места аварии. Смертельное ДТП

Водитель «Газели», сбивший насмерть пенсионера в Юрьевце, отправится под суд. Мало того, что обвиняемый не пропустил пешехода на «зебре», он еще и скрылся с места аварии. Смертельное ДТП случилось 14 марте этого года. 19-летний водитель ехал на служебной «Газели» по трассе в Юрьевце. Обвиняемый не обратил внимания на то, что перед пешеходным переходом машина на