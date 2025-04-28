Об этом рассказали специалисты по кибербезопасности.

Мошенническая схема «два звонка» демонстрирует высокую эффективность в обмане жителей Владимирской области. Об этом сообщают специалисты по кибербезопасности.Схема мошенников начинается с того, что жертву вводят в состояние тревоги. Злоумышленники, представляясь курьерами, сотрудниками коммунальных служб или операторами сотовой связи, во время первого разговора пытаются получить личную информацию, включая данные банковской карты, адрес и коды из SMS-сообщений. В ходе второго звонка мошенники сообщают о якобы произошедшем «взломе» аккаунта на Госуслугах или банковского счета.Часто во втором звонке мошенники утверждают, что предыдущий звонок был от других аферистов. Этот прием усыпляет бдительность жертвы, которая, поверив в это, становится более доверчивой.За последнюю неделю жители Владимирской области лишились 19 миллионов рублей.