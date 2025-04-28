В региональном отделении Банка России сообщили о снижении количества фальшивых денег во Владимирской области. Так, с начала года было выявлено 17 поддельных купюр и одна монета. В этот же

В региональном отделении Банка России сообщили о снижении количества фальшивых денег во Владимирской области. Так, с начала года было выявлено 17 поддельных купюр и одна монета. В этот же период в 2024 были обнаружены 23 фальшивки. В первом квартале этого года в 33-м регионе обнаружили 10 ненастоящих пятитысячных купюр. Также эксперты выявили 6 фальшивых тысячерублевок