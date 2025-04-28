Выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне получили больше 56 тысяч жителей области, сообщили в региональном министерстве соцзащиты. Общая сумма составила около 230 миллионов

Выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне получили больше 56 тысяч жителей области, сообщили в региональном министерстве соцзащиты. Общая сумма составила около 230 миллионов рублей. По 20 тысяч рублей перевели инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. По 15 тысяч рублей выплатили труженикам тыла и