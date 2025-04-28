30-летний житель Владимира нарвался на штраф за публикацию песни, пропагандирующей употребление наркотиков. В УМВД области на реальных примерах объяснили, за что можно попасть под эту

30-летний житель Владимира нарвался на штраф за публикацию песни, пропагандирующей употребление наркотиков. В УМВД области на реальных примерах объяснили, за что можно попасть под эту административную статью. Владимирец выложил провокационную песню в комментариях к посту в популярном городском паблике. Название произведения, по понятным причинам, не сообщается. Полицейские установили личность мужчины и составили на него административный