Областные компании планируют проверить 3 985 объектов и подготовить их к подаче тепла.

Владимирская область направит более 630 млн руб. на ремонт и подготовку тепловых сетей к следующему отопительному сезону.На пресс‑конференции филиалов ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщили, что за зиму на магистральных сетях произошло два инцидента, еще семь — на разводящих, все оперативно устранены.ПАО «Т Плюс» реконструирует 12,5 км сетей на 14 участках, включая проспект Строителей, Луначарского, Лакина и Тракторную. На эти работы выделят свыше 390 млн руб.На Вокзальной площади до конца июля переложат 586 м трубопровода.Идет реконструкция юго‑западной котельной с установкой дополнительного котла, обновлением водопровода и увеличением диаметра теплотрассы. После работ проведут благоустройство.Энергосбыт с 1 марта 2025 ввел новый порядок оценки готовности. Тепловая инспекция проверит 3 985 объектов, из них 2 350 жилых домов.Уменьшить счета помогут энергосберегающие мероприятия: утепление чердаков, фасадов, установка стеклопакетов и погодозависимой автоматики.