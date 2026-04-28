В понедельник наша страна отметила День российского парламентаризма. Ровно 120 лет назад, 27 апреля 1906 года, состоялось первое заседание Государственной Думы. Как гласил манифест Николая II, отныне ни один закон не мог вступить в силу без одобрения депутатами.За десятилетия Госдума претерпела большие изменения. Современный российский парламент — консолидация депутатов для решения стратегических задач развития государства. И в последние годы это особенно заметно.Народные избранники работают в напряжённом режиме и оперативно перестраивают законодательную базу страны под новые реалии. Так, за годы работы Госдума РФ приняла порядка 12 тысяч законов, по которым живет Россия. Только в 2025 году депутаты приняли 588 законов, 71% которых — законы прямого действия, то есть вступают в силу сразу после официального опубликования.«В День российского парламентаризма хочу поблагодарить своих коллег, депутатов всех уровней с праздником. Желаю народным избранникам здоровья, благополучия, успехов на благо родного Отечества», — написал на своей депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.