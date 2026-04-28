Губернатор Владимирской области лично поздравил ветерана с 9 Мая.

В преддверии Дня Победы губернатор Владимирской области Александр Авдеев навестил бывшую узницу концлагеря Александру Петровну Усенко и лично поздравил ее с великим праздником.Воспоминания о военных годах даются Александре Петровне тяжело: в 1942 году трехлетнюю Сашу вместе с матерью угнали в плен.Колонну вели по лесным тропам, мать везла дочь на санках. Немец бросил ребенка в снег, но мать с помощью знакомого подростка смогла спасти ее.Пять месяцев плена и последующий полиомиелит лишили Сашу способности ходить до шести лет.Несмотря на это, она выбрала жизнь: стала учителем биологии и активной общественной деятельницей.Ее отметили медалью «Непокоренные» и другими почетными наградами.Во Владимир Александра Петровна переехала в 60‑е годы. Главная ценность для нее — двое детей и пятеро внуков, семья собирается вместе на все праздники.