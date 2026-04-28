В Юрьевце появились новые остановки общественного транспорта. 28 апреля сотрудники Центра управления городскими дорогами установили каркасы павильонов на улицах Родионовке и Всесвятской.

В Юрьевце появились новые остановки общественного транспорта. 28 апреля сотрудники Центра управления городскими дорогами установили каркасы павильонов на улицах Родионовке и Всесвятской. Остекление планируется завершить в ближайшие дни. Александр Жильцов, начальник участка службы содержания объектов благоустройства ЦУГД г. Владимира На данный момент, пока устаканится бетон, то есть день-два, максимум три, потом дальше привозятся стекла из