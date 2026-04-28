Восстановление прав жильцов контролируется надзорным органом.

Кольчугинская межрайонная прокуратура проверила жалобы в соцсетях на ненадлежащее состояние многоквартирного дома №1 на улице Луговая.В подъездах выявлены многочисленные повреждения лакокрасочного покрытия, одна балконная плита на втором этаже частично разрушена. Бетонная отмостка разрушена по всему периметру, а первый этаж затоплен.Управляющая компания длительное время не проводила комплексные работ по откачке воды и гидроизоляции.Межрайонный прокурор внес представление руководству управляющей компании и возбудил дело по ст. 7.22 КоАП РФ.Сейчас управляющая компания организовала откачку грунтовых вод и другие работы.