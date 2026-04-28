Максимальный тариф вырастет до 45 рублей.

С 1 мая максимальные тарифы на проезд в городе подорожают: автобус — до 45 рублей, троллейбус — до 43 рублей, решение утвердило областное министерство.Рост на 3–5 рублей, как ожидают власти, даст перевозчикам дополнительные средства для обновления парка и строгого соблюдения расписаний, закрепленных в контрактах с администрацией.На заседании правления замглавы Андрей Михно сообщил, что по нормативам «Владимирпассажиртранс» должен выводить на линию 117 автобусов и 46 троллейбусов.Ранее графики срывались из‑за нехватки средств на ремонт и покупку техники. За последнее время в парк поступили четыре автобуса большой вместимости и два троллейбуса, планируется восстановить еще 3–4 единицы.Повышение тарифов также должно помочь укомплектовать штат водителей и повысить их зарплаты выше нынешних в среднем 94,6 тысячи рублей. Дополнительно планируют предлагать льготную ипотеку через городской фонд.Окончательно эффект от изменений станет ясен по результатам работы перевозчиков в ближайшие месяцы.