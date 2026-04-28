Работы ведутся по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Александровском муниципальном округе», запуск планируется к предстоящему отопительному сезону.Объект заменит устаревшую котельную №11 в Комсомольском поселке, которая сейчас снабжает район теплом и горячей водой.«Новое оборудование обеспечит стабильное отопление и бесперебойное горячее водоснабжение, снизит затраты на эксплуатацию и позволит экономить ресурсы», — отметила глава округа Анна Кузнецова.