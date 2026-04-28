По поручению временно исполняющего полномочия главы города Сергея Волкова специалисты «Центра управления городскими дорогами» приступили к монтажу павильонов в микрорайоне Юрьевец. Сегодня современные конструкции установят на улицах Родионовка и Всесвятская. Всего же в микрорайоне Юрьевец появятся 4 новых остановки — ещё две будут смонтированы на улицах Славная и Православная. Это позволит значительно улучшить транспортное сообщение.