Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Петушинский районный суд.

Прокурор Петушинского района направил в суд уголовное дело в отношении 35‑летнего жителя Покрова, обвиняемого по ч.4 ст.111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть.По версии следствия, в середине июня 2024 года в одной из кальянных Покрова между знакомыми возник конфликт. Мужчины вышли на улицу для выяснения отношений.Один из них нанес удар в голову второму. Потерпевший скончался на месте от травматического разрыва артерии головного мозга с последующим кровоизлиянием.После инцидента обвиняемый вернулся в кальянную и полностью признал вину.