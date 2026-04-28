Дело направлено в Вязниковский городской суд.

Вязниковский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 70‑летнего местного жителя по ч.1 ст.264.1 УК РФ — управление в состоянии опьянения после уже назначенного административного наказания.В июне 2025 года мировой суд оштрафовал его на 45 тыс. рублей и лишил права управления на 1 год 6 месяцев. Штраф оплачен, водительское удостоверение изъято.Несмотря на это, ночью он выпил несколько бутылок пива и утром сел за руль принадлежащего сожительнице «Ниссана», чтобы отвезти ее в больницу.На одной из улиц Вязники ГИБДД остановила автомобиль. Медосвидетельствование показало содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе более чем в 10 раз выше допустимой нормы.По статье обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы и до 3 лет запрета на управление. Суд решит также вопрос о конфискации автомобиля.