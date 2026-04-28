Из-за снегопада и шквалистого ветра проблемы со светом и теплом остаются в Александровском, Киржачском и Петушинском округах. Энергетики «Владимирэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей. Задействованы 34 бригады филиала компании: 152 энергетика, 48 единиц спецтехники. По прогнозу синоптиков, стихия будет бушевать до 18 часов сегодняшнего дня. Ожидается сильный ветер, в отдельных районах области – налипание мокрого снега на проводах