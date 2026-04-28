Тепловики подвели итоги отопительного периода 2025-2026 и поделились планами на летнюю ремонтную кампанию.

Хотя за окном еще окончательно не установилась весенняя погода, тепловики подвели итоги отопительного периода 2025-2026 и поделились планами на летнюю ремонтную кампанию. Подробности читайте на vlad.aif.ru.Моментальная реакцияПо словам директора Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Романа Сорокина, зимние месяцы для энергетиков прошли без значительных происшествий. На сегодняшний день выявлено два повреждения на магистралях и семь дефектов на разводящих трубопроводах.- На одном из этих участков трубы были выполнены из высокопрочного чугуна, этот материал использовался в начале 2000-х годов. Однако чугун и металл очень плохо соединяются, а прорыв произошел где-то посередине сети, - пояснил Роман Николаевич.Поэтому коммунальщикам пришлось изрядно попотеть, прежде чем устранить аварию. Аналогичный случай произошел на улице Усти-на–Лабе в районе бывшего магазина «Океан». Однако специалисты смогли оперативно исправить ситуацию и в нормативные сроки.- Мы будем смотреть на перспективу, где могут возникнуть такие же риски, и работать на опережение, - уточнил Роман Сорокин.Главное – контроль!Помимо модернизации и замены теплосетей, которыми компания занимается круглогодично, в зимний период «Т Плюс» особенно тщательно следит за температурно-гидравлическим режимом в домах владимирцев. Для этого используются как специальные приборы учёта тепловой энергии, так и оперативная обратная связь от самих горожан.- Из года в год все больше и больше потребителей начинают пользоваться нашим программным информационным комплексом .Это очень удобная программа, в которой каждый владимирец, набрав свой адрес, видит его статус. Если по указанному адресу производятся ремонтные работы, то там же, на сайте, имеется информация, о сроках их завершения. То есть не надо никому звонить: набрали, посмотрели - все четко и понятно, - пояснил Роман Сорокин.Там же горожане могут сообщить и о недостатках теплоснабжения в их домах. К слову, существенных замечаний от жителей этой зимой не поступало. Большая часть обращений касалась нарушения благоустройства после чистки снега городскими коммунальщиками, а также мелких дефектов во внутридомовых системах отопления.Кстати, с 1 марта 2025 года изменился порядок оценки готовности объектов к отопительному сезону. Сотрудники тепловой инспекции «Энергосбыт Плюс» теперь проводят комплексную проверку жилых домов, бюджетных учреждений, а также тщательно оценивают качество подготовительных работ на всех территориях присутствия – во Владимире и в Юрьев-Польском. В общей сложности им предстоит проинспектировать почти четыре тысячи объектов, причём более половины из них –многоквартирные дома.Работа в этом направлении уже началась. В адрес управляющих организаций - УК, ТСЖ и ЖСК, которые в течение лета должны провести подготовку объектов к предстоящему отопительному сезону, уже направлен перечень обязательных технических мероприятий. Этот перечень и сроки размещены на официальном сайте «Т Плюс».- Жители также имеют право контролировать свои УК. В случае невыполненияобязательств по подготовке дома к зиме необходимо сообщить об этом на портал Тепловой справочной службы, - отметил директор Владимирского филиала АО «Энергосбыт Плюс» Валерий Маковский.Отдельно директор энергосбытовой компании рассказал о том, как снизить платежи за тепло. Помогут в этом энергосберегающие мероприятия, которые по инициативе собственников могут провести управляющие организации. Утепление чердаков подвалов и фасадов, установка пластиковых стеклопакетов в местах общего пользования и доводчиков на дверях, а также погодозависимой автоматики помогут снизить потребление, и как следствие – снизят суммы в квитанциях.О перспективах с тепломВ 2026 году объем вложений в ремонт теплосетей и котельных составил более 578 млн рублей. За эти средства планируют завершить реконструкцию участка в 0,5 км на улице 1-а Пионеркая, а также привести в порядокключевые артерии города, включая ул. Луначарского, Лакина, Балакирева,Тракторная, Молодежная, Асаткина, Кирова, Мира, Диктора Левитана, Сущевская, Пичугина, п-кт Строителей , п-кт Ленина, Студеная гора и тд. – всего свыше 12 километров - обеспечивая надёжное и бесперебойное теплоснабжение горожан.Из самых масштабных работ - устройство теплосетей на улице Вокзальной. Первый участок, который идет от здания автовокзала до разворотного троллейбусного кольца,уже огорожен, вскрыт, подготовлен к демонтажу. Всего там проложат порядка 600 метров сети.Специалисты должны уложиться в срокдо конца июля этого года.Большой ремонт ожидает и котельную Юго-Западного района. Здесь планируют установить дополнительный котел и увеличить диаметр тепловой сети на выходе. Также будут заменены изношенные трубопроводы, по которым подается холодная вода. Стоимость работ – 72 млн рублей.Также в планах тепловиков - замена участка главного паропровода Владимирской ТЭЦ.На сегодняшний день все необходимые закупки уже сделаны, договоры с поставщиками материалов и подрядчиками на выполнение строительно-монтажных работ заключены.Запланированные работы будут завершены до начала отопительного сезона.