За счет областного бюджета в Гусь-Хрустальном возводят начальную школу на 350 мест, в Александрове — общеобразовательную на 1100 учеников. Реконструируют интернат под новую школу в Суздале.В мае объявят конкурс на подрядчика, которому предстоит завершить строительство школы на 1100 мест в Покрове.Капитальный ремонт в этом году охватит 36 школ (38 зданий), Гусевский стекольный колледж и три детских сада.Проекты реализуют в рамках Народной программы Единой России и партпроекта «Новая школа» для повышения качества образования и создания современных условий обучения.