Вячеслав Валентинович единогласно избран главой Ковровского округа.

Вячеслав Валентинович Скороходов с 2015 года руководит районной администрацией и за это время показал устойчивые результаты.Под его началом в районе открыли школу и детский сад, установили спортплощадки, обновили дома культуры и библиотеки, развивается жилищное строительство. Реализуются программы газификации, модернизации ЖКХ и проект «Чистая вода».В ноябре 2025 года территорию перераспределили: появились два муниципальных образования — Ковровский МО и МО Доброград.В марте сформировали первые созывы Советов народных депутатов новых муниципалитетов.28 апреля депутаты единогласно избрали Вячеслава Скороходова главой Ковровского округа.Министр внутренней политики Татьяна Адулова поздравила его с назначением, отметив, что доверие губернатора и депутатов подтверждает результаты работы и задает вектор дальнейшего развития.