Певица обозвала хамами сливших в сеть ролик. И ее возмущение можно понять.

Певица обозвала хамами сливших в сеть ролик. И ее возмущение можно понять.Сергей Глушко уже много лет зарабатывает стриптизом – раздевается до гола и извивается перед богатыми тетками и мужиками. А ведь ему уже 48 лет! "Для меня загадка, почему еще не появился танцор ему на смену, – удивляется его жена Наташа Королева. – Ведь полно молодых парней, работающих в этом жанре".То что муж трясет своими причиндалами перед чужими людьми, Королеву не смущает. "Супруг занимается стриптизом уже много лет. Это его профессия. Может, Сергей уже и завершил бы, но зрители хотят его видеть. Да и я не против – все-таки копеечка в семейный бюджет", – улыбается Королева.Но ее бесит, что посторонние люди пытаются снимать эротические танцы благоверного на телефоны, да еще и сливают в сеть это похабное видео! "Перед каждым выступлением объявляют: "Уважаемые зрители, фото и видео запрещены!" Воспитанные люди соблюдают правило, а хамы выставляют ролики, да еще и в плохом свете!", – возмущена Королева.Интересно, что без посторонних глаз она и сама не против станцевать стриптиз. "Дома мы меняемся ролями. Сережа поет, а я танцую. Наряды для этого не важны, должна порхать душа, идти флюиды. Можно даже в обычной майке быть красивой и желанной", – цитирует Королеву журналНапомним, что Сергей Глушко не всегда был Тарзаном и не всегда танцевал стриптиз. После переезда в Москву из Архангельской области он трудился охранником, продавцом мебели, салоне Сергея Зверева работал в должности администратора. Но благодаря накачанному телу и росту 186 см попал в московское модельное агентство, стал сниматься в рекламе и приглашаться в столичные эротические шоу в качестве стриптизера.