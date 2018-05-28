У шестилетнего Никиты Воропаева — инфантильный правосторонний сколиоз 4-й степени, к которому привело врожденное искривление позвоночника. Ребенку необходима срочная операция, на которую не хватает 235 448 рублей.

У шестилетнего Никиты Воропаева — инфантильный правосторонний сколиоз 4-й степени, к которому привело врожденное искривление позвоночника. Ребенку необходима срочная операция, на которую не хватает 235 448 рублей.Как рассказала мама Никиты, при выписке из роддома у мальчика не выявили никаких патологий, однако уже первый педиатр, проводивший осмотр на дому, диагностировал проблемы с сердцем. После осмотра невролога в три месяца Никита попал на прием в Институт психоневрологии в Москве, где зафиксирофали слабый мышечный тонус ног и рук и килевидную деформацию грудной клетки.Массажи, ЛФК, корсеты, реклинаторы, обязательный курс лечения в стационаре психоневрологии два раза в год, однако этого оказалось не достаточно. В три года у мальчика — сколиоз второй степени. С активным ростом состояние позвоночника только ухудшается. Никита стал жаловаться на острую боль в спине, быструю утомляемость. Большую часть времени мальчик проводит лежа: острая боль в спине мешает ему сидеть и ходить.Диагноз на сегодняшний день: инфантильный правосторонний сколиоз четвертой степени, дилатационная кардиомиопатия, митральная недостаточность 2-2,5 стадия. Врачи прогнозируют неизбежные дальнейшие ухудшения.Помочь Никите вернуться к нормальной жизни может только срочная операция на позвоночник с применением индивидуально изготовленной транспедикулярной конструкции, которая стоит 611 200 рублей. Больше половины этой суммы уже собрано. Не хватает 235 448 рублей.Помочь Никите можно прямо сейчас с помощью "Сбербанк Онлайн". В назначении платежа нужно указать "Благотворительное пожертвование для Воропаева Никиты".Так же можно отправить СМС на короткий номер фонда "3434" со словом "Помогаю" и суммой пожертвования. Например, "Помогаю 300".Мечта Никиты — стать полицейским. Давайте поможем мальчику ее осуществить.