Слухи вокруг расставания 27-летней Натальи Шевель и 87-летнего Ивана Краско не утихают до сих пор. Молодая актриса призналась, что окончательное решение о разрыве отношений останется за супругом, и она отнесется с пониманием к любому его решению.

Слухи вокруг расставания 27-летней Натальи Шевель и 87-летнего Ивана Краско не утихают до сих пор. Молодая актриса призналась, что окончательное решение о разрыве отношений останется за супругом, и она отнесется с пониманием к любому его решению.Наталья заявила, что пара пока ничего не подтверждает. В ответ на любые вопросы журналистов по этому поводу девушка ссылается на супруга – пусть сам проясняет ситуацию.Заслуженный артист России, в свою очередь, заявил, что в семье все спокойно и никакого развода не будет, передает . Однако он не исключил, что это может произойти в обозримом будущем.Краско добавил, что ни при каких обстоятельствах не станет силой удерживать молодую пассию. "Если ей понадобится, я ей дам волю сразу. Я ее уважаю и люблю. Она взрослая и самостоятельная. Я не имею права ее связывать", – обозначил свою позицию артист.Стоит отметить, что пара частенько дает поводы для обсуждений и предположений о состоянии их отношений. Так, недавно Наталья выложила в социальных сетях фото с мужем и спросила у подписчиков, что они думают насчет разрыва, пишет ."Как бы не повернулось, мы останемся уважающими друг друга людьми. Родными людьми", – написала актриса в Instagram. Вероятно, супруги готовы отстаивать свой брак вопреки возникшим сомнениям и злым языкам.Напомним, в январе 2018 чета Краско оказалась в центре громкого скандала из-за выпуска телешоу "На самом деле", в котором артисты приняли участие. Гости программы вынуждены отвечать на каверзные вопросы ведущих и проходить поверку на детекторе лжи, с чем и не справилась Наталья Шевель. Девушка призналась, что познакомилась с молодым человеком, однако измену отрицала.