История с травмой египетского нападающего английского Ливерпуля Мохамеда Салаха в финальном матче футбольной Лиги чемпионов с мадридский Реалом получила новое развитие. Египетский адвокат Бассем Вахба требует от защитника Серхио Рамоса один миллиард евро за умышленное нанесение травмы.

История с травмой египетского нападающего английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в финальном матче футбольной Лиги чемпионов с мадридский "Реалом" получила новое развитие. Египетский адвокат Бассем Вахба требует от защитника Серхио Рамоса один миллиард евро за умышленное нанесение травмы."Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан, — сказал адвокат, которого цитирует РИА Новости. — Я подал иск и жалобу в ФИФА. Я прошу компенсацию, размер которой может превысить один миллиард евро, за физический и психологический ущерб, который Рамос нанес Салаху и народу Египта".