Ирина Безрукова намерена подать в су на недобросовестных продюсеров, которые якобы раскручивают свой проект посредством ее имени, хотя она сама уже не имеет отношения к нему. По словам артистки, ей пришла на замену актриса, чье имя ничего не скажет широкой публике. Однако это оказалось не так – речь идет о звезде сериала Счастливы вместе Юлии Захаровой.

Ирина Безрукова намерена подать в су на недобросовестных продюсеров, которые якобы раскручивают свой проект посредством ее имени, хотя она сама уже не имеет отношения к нему. По словам артистки, ей пришла на замену актриса, чье имя ничего не скажет широкой публике. Однако это оказалось не так – речь идет о звезде сериала "Счастливы вместе" Юлии Захаровой.Ирина Безрукова стала героиней нового выпуска передачи "Ты не поверишь!" В беседе с журналистами актриса пожаловалась на продюсеров спектакля "Любовь нечаянно нагрянет", в котором до недавнего времени играла. Якобы когда она покинула проект, продюсеры не поменяли афиши, и на них до сих пор красуется ее имя."Когда артист выходит из проекта, то переделываются афиши или заклеивают полосочкой, что исполнительница этой роли такая-то", – сообщила Безрукова. Кстати, в постановке ее роль отдали актрисе Юлии Захаровой, прославившейся благодаря сериалу "Счастливы вместе", где она воплотила образ Лены Полено.Однако Безрукова почему-то уверена, что это имя ничего не говорит рядовому зрителю. Говоря о Юлии, Ирина заявила: "Наверно, ее имя вам ничего не скажет. Она актриса, которая немедийная. Она играла маленькую роль в этом спектакле". На столь обидные слова сама Юлия Захарова отреагировала с юмором. "Что я немедийная и хорошо, значит у меня все впереди! Ей 52 года, а мне гораздо меньше, поэтому она актриса, а я актрисулька", – высказалась Захарова.Юлия сообщила журналистам свою версию событий. По ее мнению, это Ирина Безрукова должна извиняться перед продюсерами, потому что якобы из-за нее были сорваны гастроли в Сочи. "У нас сочинские гастроли, к сожалению, прогорели из-за того, что госпожа Безрукова не смогла по каким-то причинам поехать. Она была здорова физически, мы узнавали, всячески пытались уговорить, но не вышло", – сообщила Захарова.Также она сообщила другие нелицеприятные подробности. "Вводилась она (Ирина Безрукова. – Прим.ред.) долго, около 30, по-моему, было репетиционных точек. Это достаточно много, можно кино снять за 28 съемочных дней. Вообще, нужно знать буквы", – жестко сказала звезда сериала "Счастливы вместе".В свою очередь, Безрукова сообщила, что почти сразу заподозрила неладное, поэтому так мало и проработала в постановке. В последний раз она вышла к зрителям в этом спектакле на гастролях в Лондоне. Захарова прокомментировала тот выезд за рубеж. По ее словам, Безруковой в столице Великобритании не понравилось."Гостиница была не очень хороша и у нее не было личного водителя. Но я вам так скажу. Она жила в гостинице "Рэдиссон", мы жили в гостинице похуже с технической группой. Потому что я актрисулька комедийная, а у нее все хорошо. Не представили ей водителя, потому что площадка была из окна ее гостиницы видна. Ну, вот площадка! То есть в принципе ехать не надо было", – рассказала Юлия Захарова.