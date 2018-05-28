Олимпийская чемпионка Алина Загитова решила подарить квартиру родителям.

Недвижимость фигуристка также получила в подарок – в понедельник глава Удмуртии Александр Бречалов вручил ей ключи от четырехкомнатной квартиры в Ижевске. Свой подарок спортсменка получила в резиденции губернатора.Бречалов сообщил, что о мечте Алины ему рассказали ее родители: "Сказали, что у тебя мечта была улучшить жилищные условия семьи". "Спасибо большое! С вашего разрешения, можно я подарю квартиру родителям", — ответила фигуристка.Уроженка Ижевска Алина Загитова завоевала золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане в личных соревнованиях по фигурному катанию и серебро в командном турнире.