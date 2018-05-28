Алина Загитова даже представить не может ситуацию, в которой ей бы пришлось менять тренера. Чемпионка поделилась планами со своими земляками: фигуристку торжественно встретили на ее родине, в Ижевске.

Алина Загитова даже представить не может ситуацию, в которойей бы пришлось менять тренера. Чемпионка поделилась планами со своимиземляками: фигуристку торжественно встретили на ее родине, в Ижевске.Обладательница золота Олимпиады в Пхенчхане проведет вИжевске всего один день. Ей предстоит встреча с главой Удмуртии АлександромБречаловым, а затем впервые в жизни Алина проведет мастер-класс для юныхфигуристов в ледовом дворце "Олимпиец". "Я сейчас приду домой,немножко подготовлю план мастер-класса, потому что без плана не знаешь, чтоделать", – призналась Загитова журналистам.Жители Ижевска устроили торжественную встречу уроженкестолицы Удмуртии. Загитову журналисты и поклонники ждали в аэропорту. Конечно,одним из вопросов стала ситуация с Евгенией Медведевой, которая покинула ихобщего с Алиной тренера – Этери Тутберидзе и ушла к канадскому специалистуБрайану Орсеру. На вопрос, смогла бы Загитова поступить так же, фигуристкаответила: "Нет, не могу представить".Поделилась Алина и своими планами на будущее. Она намеренаприступить к тренировкам с 4 июня. "У меня будет короткая программа под"Призрак оперы", произвольную мне пока еще не поставили, сборы у насначнутся с 4 июня. Самая главная мечта сейчас – это просто спокойнотренироваться, когда я приеду в Новогорск, и спокойно поставить программу, чтобызрители прочувствовали ее, потому что она очень интересная", – рассказалаЗагитова.Немало времени придется Алине тратить и на щенка породыакита-ину по имени Масару. "Я сегодня с ней раз пять погуляла только впервой половине дня. Потом я не успела, но, думаю, что по приезду я уделю еймаксимум внимания", – цитиует Загитову Чемпионат.com.Масару Алине вручили днем ранее в торжественной обстановкепредставители Японии. На церемонии присутствовал премьер-министр Японии СиндзоАбэ. В одном из интервью после победы в Пхенчхане спортсменка рассказалажурналистам, что мечтает о собаке акита-ину. Мечту Загитовой исполнили японскиепоклонники ее таланта.