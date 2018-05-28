Алина Загитова даже представить не может ситуацию, в которой
ей бы пришлось менять тренера. Чемпионка поделилась планами со своими
земляками: фигуристку торжественно встретили на ее родине, в Ижевске.
Алина Загитова даже представить не может ситуацию, в которой
ей бы пришлось менять тренера. Чемпионка поделилась планами со своими
земляками: фигуристку торжественно встретили на ее родине, в Ижевске.
Обладательница золота Олимпиады в Пхенчхане проведет в
Ижевске всего один день. Ей предстоит встреча с главой Удмуртии Александром
Бречаловым, а затем впервые в жизни Алина проведет мастер-класс для юных
фигуристов в ледовом дворце "Олимпиец". "Я сейчас приду домой,
немножко подготовлю план мастер-класса, потому что без плана не знаешь, что
делать", – призналась Загитова журналистам.
Жители Ижевска устроили торжественную встречу уроженке
столицы Удмуртии. Загитову журналисты и поклонники ждали в аэропорту. Конечно,
одним из вопросов стала ситуация с Евгенией Медведевой, которая покинула их
общего с Алиной тренера – Этери Тутберидзе и ушла к канадскому специалисту
Брайану Орсеру. На вопрос, смогла бы Загитова поступить так же, фигуристка
ответила: "Нет, не могу представить".
Поделилась Алина и своими планами на будущее. Она намерена
приступить к тренировкам с 4 июня. "У меня будет короткая программа под
"Призрак оперы", произвольную мне пока еще не поставили, сборы у нас
начнутся с 4 июня. Самая главная мечта сейчас – это просто спокойно
тренироваться, когда я приеду в Новогорск, и спокойно поставить программу, чтобы
зрители прочувствовали ее, потому что она очень интересная", – рассказала
Загитова.
Немало времени придется Алине тратить и на щенка породы
акита-ину по имени Масару. "Я сегодня с ней раз пять погуляла только в
первой половине дня. Потом я не успела, но, думаю, что по приезду я уделю ей
максимум внимания", – цитиует Загитову Чемпионат.com.
Масару Алине вручили днем ранее в торжественной обстановке
представители Японии. На церемонии присутствовал премьер-министр Японии Синдзо
Абэ. В одном из интервью после победы в Пхенчхане спортсменка рассказала
журналистам, что мечтает о собаке акита-ину. Мечту Загитовой исполнили японские
поклонники ее таланта.