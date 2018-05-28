Новая версия операционной системы для iPhone и iPad — iOS 12 — даст новые возможности интегрированному в них NFC-чипу, которые сейчас крайне ограничены. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Новая версия операционной системы для iPhone и iPad — iOS 12 — даст новые возможности интегрированному в них NFC-чипу, которые сейчас крайне ограничены. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.Встроенный во все смартфоны Apple начиная с iPhone 6 NFC-чип исходно вообще можно было использовать только для бесконтактных платежей при помощи функции Apple Pay. В iOS 11 добавили фреймворк Core NFC, позволяющий добавлять в приложение функцию чтения информации в формате NFC Data Exchange Format (NDEF) с NFC-меток типов 1 — 5.Это может пригодиться, например, для получения информации о товаре в магазине или экспонате в музее, но по сравнению с возможностями NFC в Android-смартфонах все равно крайне мало. К тому же, для работы функции приложение должно быть открыто на экране смартфона.По данным источника издания, с новой прошивкой айфоны смогут выступать, например, в роли электронных ключей, отпирающих цифровые замки с NFC-интерфейсом. Эта функция якобы уже тестируется сотрудниками компании при поддержке разработавшей систему безопасности в штаб-квартире Apple в Купертино HID Global — iPhone заменили им карты доступа.Помимо функции электронных ключей Apple намерена добавить возможность использовать iPhone в качестве транспортной NFC-карты. Внедрение Apple Pay для оплаты проезда прямо на турникете в метро или автобусе проблематично из-за времени, которое может занимать банковская транзакция — до 13-15 секунд (хотя, например, в Лондоне такая система работает).”iOS 12: чего ждать от обновления помимо стабильностичитайте такжеНо если бы данные о балансе транспортной карты хранились в приложении, iPhone можно было бы использовать точно так же, как обычный электронный проездной с NFC. Сейчас это возможно только в Японии и лишь с iPhone 7, 8 или X — в них интегрирован чип FeliCa, используемый в стране для оплаты проезда в общественном транспорте.О том, соответствует ли сообщение источников издания действительности, мы узнаем через неделю: 4 июня стартует ежегодная конференция Apple для разработчиков, WWDC, где ежегодно рассказывают о грядущих нововведениях в iOS и других операционных системах.