Компания Apple получила права на многосекционный шарнир, который позволит разложить MacBook на столе под нулевым углом, полностью распахнув его крышку. Помимо ноутбуков, механизм с плавным ходом может быть воплощен в смартфонах iPhone и планшетах iPad.

Компания Apple получила права на многосекционный шарнир, который позволит разложить MacBook на столе под нулевым углом, полностью распахнув его крышку. Помимо ноутбуков, механизм с плавным ходом может быть воплощен в смартфонах iPhone и планшетах iPad.Схожую конструкцию применила Microsoft в своем первом ноутбуке, вышедшем в 2015 году. Уникальной особенностью Surface Book стала "зазубренная" петля шарнира, позволяющая точно отрегулировать угол наклона дисплея. А в 2016-м дебютировал лэптоп Lenovo Yoga 900S с шарнирной поворотной конструкцией. Петля, состоящая из 813 отдельных компонентов, позволяет развернуть экран на 360°.Как сообщает Patently Apple со ссылкой на патентную заявку Apple, новая оболочка для "макбука" представляет собой единую конструкцию, изготовленную металла, углеволокна, керамического композита, стекла, пластика и других материалов.Гибкий, "живой шарнир", скрепляющий нижнюю и верхнюю части, может быть выполнен в виде геометрического узора. Однако отстегивать дисплей от клавиатуры, как у Surface Book, скорее всего, будет нельзя.∎Huawei запатентовала сгибаемый смартфон-"книжку" читайте такжеРегистрация Apple авторских прав на "живой шарнир" вовсе не означает, что ноутбук с таким механизмом обязательно поступит в продажу. Компания нередко получает патенты "на всякий случай", поэтому придуманные ею идеи могут быть никогда не реализованы в коммерческих продуктах.