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<a href="http://33live.ru/novosti/28-05-2018-avtomobili-bmw-rossijskogo-proizvodstva-pojdut-na-eksport.html" target="_blank">Автомобили BMW российского производства пойдут на экспорт</a> - Немецкая компания BMW, как известно, намерена приступить к возведению первого собственного завода на территории России. Причем, на новой площадке планируют выпускать самые актуальные модели, которые будут продавать не только у нас.