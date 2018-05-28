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<a href="http://33live.ru/novosti/28-05-2018-avtovaz-gotovit-dva-novyx-vsedorozhnika.html" target="_blank">АвтоВАЗ готовит два новых вседорожника</a> - О планах заменить классический внедорожник Lada 4x4 моделью нового поколения известно уже давно, однако помимо новой Нивы будет кое-что еще. АвтоВАЗ представит новую, более компактную модель SUV.