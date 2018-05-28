Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам видов «Доход», «Рост» и «Комфорт». Для удобства клиентов были обновлены параметры вкладов, в частности, по всем видам указанных вкладов, вне ..

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам видов «Доход», «Рост» и «Комфорт».Для удобства клиентов были обновлены параметры вкладов, в частности, по всем видам указанных вкладов, вне зависимости от пакета услуг, появилась возможность выбора индивидуального срока в диапазоне от 91 до 1100 дней. Срок вклада можно выбрать с точностью до дня. Это особенно удобно для клиентов, планирующих крупные траты или покупки на определенную дату.Увеличились ставки по вкладам, оформляемым без пакета услуг либо в рамках пакета «Турбо»:- «Доход» - до 6,2% годовых в рублях и 2,1% годовых в долларах США;- «Рост» - до 5,7% годовых в рублях и 1,9% годовых в долларах США;- «Комфорт» - до 5,2% годовых в рублях и 1,1% годовых в долларах США.При открытии данных вкладов в Интернет-банке либо Мобильном банке ставки по вкладам в рублях будут увеличены на + 0,2% годовых.По вкладам в долларах США, оформляемым в рамках пакетов «Приоритет» и «Статус», максимальные ставки увеличены до:- 2,3% годовых для «Доход. Приоритет» и 2,5% годовых для «Доход. Статус»;- 2,1% годовых для «Рост. Приоритет» и 2,3% годовых для «Рост. Статус»;- 1,3% годовых для «Комфорт. Приоритет» и 1,5% годовых для «Комфорт. Статус».Появилась новая премиальная линейка вкладов «Прайвет», оформляемая в рамках одноименного пакета услуг, и предлагающая следующие максимальные ставки:- «Доход. Прайвет» - 6,8% годовых в рублях и 2,7% годовых в долларах США;- «Рост. Прайвет» - 6,3% годовых в рублях и 2,5% годовых в долларах США;- «Комфорт. Прайвет» - 5,8% годовых в рублях и 1,7% годовых в долларах США.Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления пакетов услуг и вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».