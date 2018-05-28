Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам видов «Доход», «Рост» и «Комфорт».
Для удобства клиентов были обновлены параметры вкладов, в частности, по всем видам указанных вкладов, вне ..
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам видов «Доход», «Рост» и «Комфорт».
Для удобства клиентов были обновлены параметры вкладов, в частности, по всем видам указанных вкладов, вне зависимости от пакета услуг, появилась возможность выбора индивидуального срока в диапазоне от 91 до 1100 дней. Срок вклада можно выбрать с точностью до дня. Это особенно удобно для клиентов, планирующих крупные траты или покупки на определенную дату.
Увеличились ставки по вкладам, оформляемым без пакета услуг либо в рамках пакета «Турбо»:
- «Доход» - до 6,2% годовых в рублях и 2,1% годовых в долларах США;
- «Рост» - до 5,7% годовых в рублях и 1,9% годовых в долларах США;
- «Комфорт» - до 5,2% годовых в рублях и 1,1% годовых в долларах США.
При открытии данных вкладов в Интернет-банке либо Мобильном банке ставки по вкладам в рублях будут увеличены на + 0,2% годовых.
По вкладам в долларах США, оформляемым в рамках пакетов «Приоритет» и «Статус», максимальные ставки увеличены до:
- 2,3% годовых для «Доход. Приоритет» и 2,5% годовых для «Доход. Статус»;
- 2,1% годовых для «Рост. Приоритет» и 2,3% годовых для «Рост. Статус»;
- 1,3% годовых для «Комфорт. Приоритет» и 1,5% годовых для «Комфорт. Статус».
Появилась новая премиальная линейка вкладов «Прайвет», оформляемая в рамках одноименного пакета услуг, и предлагающая следующие максимальные ставки:
- «Доход. Прайвет» - 6,8% годовых в рублях и 2,7% годовых в долларах США;
- «Рост. Прайвет» - 6,3% годовых в рублях и 2,5% годовых в долларах США;
- «Комфорт. Прайвет» - 5,8% годовых в рублях и 1,7% годовых в долларах США.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления пакетов услуг и вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».