Баскетболисты Химок в третьем матче четвертьфинальной серии Лиги ВТБ против Локомотива-Кубань оказались сильнее, победив соперника на домашней площадке со счетом 86:73 (25:23, 14:21, 24:14, 23:15). Таким образом, подмосковная команда первой из участников вышла в Финал четырех Единой лиги ВТБ.

Баскетболисты "Химок" в третьем матче четвертьфинальной серии Лиги ВТБ против "Локомотива-Кубань" оказались сильнее, победив соперника на домашней площадке со счетом 86:73 (25:23, 14:21, 24:14, 23:15). Таким образом, подмосковная команда первой из участников вышла в "Финал четырех" Единой лиги ВТБ.Лучшим в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 33 очка и отдавший 10 передач партнерам. У гостей Брайан Квале записал в свой актив 13 баллов.После этой победы счет в серии стал 3:0 в пользу подмосковных "Химок". Напомним, что "Финал четырех" Единой лиги ВТБ пройдет в Москве. Полуфиналы состоятся 8 июня, а матч за третье место и финал — 10 июня.