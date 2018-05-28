Закрытие мессенджера Telegram в России поможет создать условия для информационной безопасности детей. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Закрытие мессенджера Telegram в России поможет создать условия для информационной безопасности детей. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.Бастрыкин напомнил, что мессенджер использовали злоумышленники при совершении особо тяжких преступлений, в том числе, и при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.Глава Следкома также рассказал о статистике преступлений против детей – за минувший год таких преступлений было совершено более 19 тысяч, из них 374 убийства, 1619 изнасилований и почти 5 тысяч фактов насильственных действий сексуального характера.