Турецкий футбольный клуб Бешикташ планирует вернуть в свой состав португальского полузащитника московского Локомотива Мануэла Фернандеша. Ранее сообщалось, что португалец сам выразил желание вернуться в свой предыдущий клуб.

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" планирует вернуть в свой состав португальского полузащитника московского "Локомотива" Мануэла Фернандеша. Ранее сообщалось, что португалец сам выразил желание вернуться в свой предыдущий клуб.Сейчас отмечается, что "Бешикташ" в скором времени обратится к португальцу с конкретным предложением. Фернандеш в составе железнодорожников зарабатывает четыре миллиона евро в год, однако турецкий клуб планирует уговорить футболиста пойти на понижение зарплаты, сообщает "Спорт-экспресс".Ранее агент Фернандеша заявлял, что полузащитник планирует остаться в "Локомотиве". Его контракт с клубом истекает в следующем году.