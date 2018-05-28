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<a href="http://33live.ru/novosti/28-05-2018-bez-narushenij-v-izbiratelnoj-kampanii-ne-obojdyotsya.html" target="_blank">Без нарушений в избирательной кампании не обойдётся?</a> - Выбрали Президента. Теперь определимся с губернатором и депутатами ЗакСобрания. Очередной Единый день голосования намечен на 9 сентября. Пройдёт ли избирательная кампания без нарушений? Кто может стать кандидатом в губернаторы? И перестанет ли Светлана Орловой быть хозяйкой Белого Дома? Репортаж Александра Инина.