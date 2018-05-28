Выбрали Президента. Теперь определимся с губернатором и депутатами ЗакСобрания. Очередной Единый день голосования намечен на 9 сентября. Пройдёт ли избирательная кампания без нарушений? Кто может стать кандидатом в губернаторы? И перестанет ли Светлана Орловой быть хозяйкой Белого Дома? Репортаж Александра Инина.
Выбрали Президента. Теперь определимся с губернатором и депутатами ЗакСобрания. Очередной Единый день голосования намечен на 9 сентября. Пройдёт ли избирательная кампания без нарушений? Кто может стать кандидатом в губернаторы? И перестанет ли Светлана Орловой быть хозяйкой Белого Дома? Репортаж Александра Инина.