Без сбоев и утечек прошли экзамены по информатике и географии, которыми открылся основной период единых государственных экзаменов в этом году.

Без сбоев и утечек прошли экзамены по информатике и географии, которыми открылся основной период единых государственных экзаменов в этом году, передает "Интерфакс".Как заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе брифинга в ситуационном центре ведомства, фактически завершился первый день основной волны экзаменов в режиме, все штатно, спокойно, никаких утечек экзаменационных материалов не было до экзамена. "Все меры информационной безопасности обеспечили нам сегодня честный экзамен", — сказал Кравцов.Как известно, основной период ЕГЭ проходит с 28 мая по 2 июля, в нем принимают участие порядка 730 тысяч человек. В понедельник географию пишут 24 тысячи человек, информатику — около 80 тысяч. По состоянию на 14:00 по московскому времени экзамены завершены в большинстве регионов и территорий.