В Омской области охотник пристрелил редкого лебедя для разминки, а в Краснодарском крае отдыхающих на надувном матрасе ветром унесло в открытое море. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

В Омской области охотник пристрелил редкого лебедя "для разминки", а в Краснодарском крае отдыхающих на надувном матрасе ветром унесло в открытое море. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В Омской области задержали браконьера, который застрелил лебедя-шипуна. Сообщается, что мужчина охотился на диких уток, но сначала решили проверить свою меткость на пролетавшем мимо лебеде. Тушку животного обнаружилрайонный охотинспектор, после чего стрелка задержали по горячим следам. Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Омской области, и охота на него полностью запрещена, передает . Теперь браконьеру грозит штраф в размере до 200 000 рублей или арест на шесть месяцев.В Нижегородской области погиб мужчина, утонувший в собственном автомобиле. 30-летний местный житель сидел в иномарке на берегу реки, однако забыл поставить машину на ручной тормоз.Автомобиль покатился по склону и съехал в водоем, после чего мгновенно пошел ко дну. Шансов на спасение у мужчины не было, сообщает .В Краснодарском крае сотрудники МЧС спасли двух парней, которых унесло на матрасе в открытое море. После сообщения о происшествии незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. На следующий день сотрудники авиационной группы из Сочи сообщили, что мужчин нашли и подняли на борт вертолета. После этого спасенных парней осмотрели медработники,пишет . Из повреждений пострадавшие заработали только солнечные ожоги.В Набережных Челнах осудили двух мужчин, которые пытали иностранца гвоздодером и углями. Сообщается, что злоумышленники "выбивали" у гражданина Туркменистана долг. Инцидент произошел, когда молодые люди назначили приезжему встречу, чтобы обсудить "финансовые вопросы". На месте злоумышленники затолкнули иностранца в свой автомобиль и отвезли в кальянную, где избивали похищенного всю ночь. В ходе пыток иностранца прижигали углями и насиловали гвоздодером. Утром потерпевшему удалось сбежать, передает . По факту случившегося городской суд признал злоумышленников виновными по статье "Самоуправство".В одном из кафе Тюмени произошел конфликт, в ходу которого мужчина несколько раз пырнул обидчика ножом. Разногласия между двумя посетителями спровоцировали драку, после которой один из участников конфликта отправился домой за ножом. После возвращения в кафе он нанес обидчику несколько ножевых ранений. Врачи оценивают полученные повреждения как тяжкий вред здоровью, сообщает . Агрессивный тюменец может получить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.В Ижевске пьяный школьник угнал грузовик и устроил ДТП. Молодой человек похитил авто с территории базы, которую охранял его отец. Сообщается, что 11-классник, отпросившись у родителей погулять, решил выпить с друзьями алкоголь. Около двух часов ночи он направился на базу, где увидел припаркованный грузовик. Молодому человеку пришла идея покататься на нем по городу. Он открыл незапертую водительскую дверь, взял на сиденье ключи и уехал с территории базы, которую охранял его отец. Школьник проехал по улицам города и решил развернуться у железнодорожного вокзала, однако не справился с управлением и врезался в железобетонный столб. В ходе судебного заседания владелец автомобиля заявил ходатайство "о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого ввиду примирения с ним", пишет .Житель Новоуральска выпал из окна, пытаясь спасти своего домашнего питомца. Мужчина погиб ради своей любимицы – кошки. Сообщается, что хозяин животного увидел, что питомец вышел на подоконник, а затем спустился на карниз дома. Кошка не имела возможности вернуться домой без посторонней помощи. Владелец животного хотел ей помочь, но не удержался и выпал из окна. Смерть наступила моментально в результате полученных травм.По факту гибели мужчины 1991 года рождения проводится доследственная проверка, передает .В Волгоградской области полицейские сожгли два поля с коноплей. Несколько очагов произрастания наркосодержащего растения уничтожили с помощью горючей жидкости и огня. Посадку дикой конопли полицейским помог обнаружить местный фермер. Вместе с сотрудниками администрации представители правоохранительных органов отправились в окрестности хутора Большой, где сожгли крупную делянку запрещенного растения, пишет .В Башкирии десятилетний мальчик сорвался в реку с тарзанки и пропал без вести. Днем 27 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что ребенок упал в водоем, и его унесло течением. По данному факту проводится доследственная проверка,сообщает . Теперь устанавливаются все обстоятельства произошедшего, организованы поиски ребенка.В Башкирии очередной бытовой конфликт закончился поножовщиной. По версии следствия, 28 мая после совместного распития спиртных напитков жители Кигинского района затеяли ссору, в ходе которой женщина ударила супруга ножом в область живота. От полученного ранения мужчина скончался на месте. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, пишет .