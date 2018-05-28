За три года минимальная стоимость квартиры бизнес-класса на рынке новостроек Москвы снизилась вдвое, говорится в исследовании компании Метриум.

Самое доступное предложение в настоящее время стоит 3,8 миллиона рублей – это студия площадью 21,5 квадратного метра в ЖК "Штат, 18". В первом же квартале 2015 года минимальный ценник в столичном бизнес-классе составлял 7,9 миллиона рублей.Среди предложений с бюджетом ниже 10 миллионов рублей в продаже преобладают однокомнатные квартиры площадью от 36 до 46,3 квадратного метра. Они представлены в 10 из 13 проектов, где можно купить жилье в пределах этой суммы. Еще в трех продаются студии площадью от 21,5 до 29,3 квадрата. Вся недвижимость сдается без отделки.Наибольшее число проектов с самым доступным жильем бизнес-класса сосредоточено в ЗАО – здесь представлен 4 ЖК с квартирами до 10 миллионов рублей. Так, в ЖК "Концепт House" 28-метровую студию можно купить за 5,98 миллиона рублей. В ЖК "Крылатский" за 7,1 миллиона продается квартира площадью 46,3 квадратного метра.На северо-западе и северо-востоке находятся по три проекта с минимальным ценником на жилье. В СЗАО предлагаются квартиры стоимостью 8,3-8,9 миллиона рублей, в СВАО – 5,1-8,1 миллиона.В Северном округе жилье бизнес-класса до 10 миллионов рублей можно купить в двух проектах, еще один проект находится в ВАО.Всего же недвижимость бизнес-класса до 10 миллионов рублей можно приобрести в 13 из 38 или ЖК с готовыми корпусами.