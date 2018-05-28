Радиотелескопы, разделённые тысячами километров, собрали в единую сеть, чтобы раскрыть тайны хозяйки Галактики.

Астрономы получили рекордно детальное изображение объекта Sgr A*. Это сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути и диск падающего на неё вещества. О достижении рассказывает научная статья, опубликованная большой группой авторов в издании Astrophysical Journal.Учёные весьма интересуются чёрными дырами вообще и сверхмассивными в частности. Эти экстремальные объекты помогают проверить передовые теории гравитации и вообще выяснить поведение материи в условиях, недостижимых в земных лабораториях.Ближайшая к Земле известная сверхмассивная чёрная дыра расположена в центре Галактики. Для того чтобы получить как можно более детальные её изображения, создана сеть радиотелескопов EHT. Конечной целью проекта является непосредственное наблюдение горизонта событий (условно говоря, "поверхности" чёрной дыры) и её так называемой тени. Тень представляет собой тёмную область на ярком фоне, которая возникает из-за воздействия гравитации объекта на пролетающие мимо фотоны. Согласно некоторым исследованиям, именно форма тени позволит отличить чёрную дыру от портала в удалённые области Вселенной – кротовой норы.Данные, о которых идёт речь в новой статье, были получены сетью EHT, когда к ней впервые был подключён чилийский 12-метровый радиотелескоп APEX. Наблюдения были проведены в 2013 году, последующие годы ушли на обработку данных.Поясним, что EHT представляет собой интерферометр. "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали о том, что это такое. Вкратце напомним, что система из двух антенн, расположенных на концах отрезка L (он называется базой интерферометра), по способности различать тонкие детали аналогична одному телескопу с диаметром зеркала L. То есть, условно говоря, можно соорудить "антенну" размером в тысячи километров. Это называется радиоитерферометрией со сверхдлинными базами (РСДБ).В реальности, правда, всё сложнее. Такая система получает не полноценное изображение, а его фрагменты, пробелы между которыми приходится заполнять с помощью моделей. Поэтому желательно использовать не две антенны, а несколько. Чем больше в сети баз (отрезков, соединяющих телескопы), различающихся по длине и/или по направлению, тем полнее будут собранные данные.Без "Апекса" система EHT состояла из пяти телескопов, расположенных на Гавайях, в Калифорнии и Аризоне. Подключение чилийского телескопа сразу увеличило максимальную базу сети почти вдвое, примерно до 10 тысяч километров. К тому же антенна, расположенная в Южном полушарии, значительно облегчила наблюдения центра Галактики ввиду его расположения на небе."Мы много работали на высоте более 5000 метров, устанавливая оборудование, чтобы телескоп APEX был готов к РСДБ-наблюдениям с длиной волны 1,3 миллиметра, – говорит соавтор исследования Алан Рой (Alan Roy) из Института радиоастрономии имени Макса Планка в пресс-релизе организации. – Мы гордимся эффективностью APEX в этом эксперименте".В результате удалось разглядеть в объекте Sgr A* детали размером 36 миллионов километров. Что, напомним, почти в пять раз меньше дистанции от Земли до Солнца, и это на расстоянии 26 тысяч световых лет от наблюдателя. Это рекордная величина. Она меньше предполагаемого диаметра аккреционного диска и всего в три раза больше радиуса Шварцшильда, который условно можно принять за размер чёрной дыры.Подвергнув полученные данные сложной математической обработке, авторы построили две модели источника, которые согласуются с новыми наблюдениями. Согласно одной из них, мы имеем дело с ярким кольцом вокруг относительно тусклого центра. В другой речь идёт об отдельном излучающем пятне, сильно смещённом относительно центра изображения. Оба варианта показаны на рисунке.Исследователи тщательно проверили полученные данные и убедились, что они относятся именно к внутренней структуре источника, а не к искажениям, внесённым в сигнал межзвёздной средой."Межзвёздные мерцания, которые в принципе могут привести к искажениям изображения, не являются доминирующим эффектом на длине волны 1,3 миллиметра", – объясняет соавтор работы Димитриос Псалтис (Dimitrios Psaltis) из Университета Аризоны.В будущем исследователи планируют интерпретировать собранные данные, чтобы выяснить физические условия, царящие вокруг чёрной дыры. Также учёные собираются получить ещё более подробные изображения объекта. С 2017 года в составе сети EHT работает знаменитый радиотелескоп ALMA, также расположенный в Чили. Так что в скором будущем нас, вероятно, снова ждут интересные новости.Напомним, что "33Live.RuНаука" не впервые рассказывают об окрестностях Sgr A*. Например, мы писали об обнаруженной там загадочной нити, образовании звёзд и полчищах чёрных дыр звёздной массы.