Похудеть с помощью специальных чайных напитков не получится. Эффективность этих средств поставили под сомнение австралийские ученые.

Похудеть с помощью специальных чайных напитков не получится.Эффективность этих средств поставили под сомнение австралийские ученые.Специальные чаи не помогут похудеть людям с лишним весом.Эти напитки могут лишь служить дополнением к правильному питанию и занятиямспортом, выяснили исследователи.Толк от такого чая может быть лишь в одном случае: еслипациент решает употреблять его вместо привычных пакетированных соков и другихне очень полезных напитков, заявила представитель Общества диетологов АвстралииМелани Макгрис.Эксперты советуют сэкономить на раскрученных рекламойнапитках для похудения, употребляя вместо них обычный черный или зеленый чай.Если совместить его с занятиями спортом, эффект будет тот же, а обойдетсядешевле, пишет Life.ru со ссылкой на Daily Mail.Ранее ученые выяснили, что похудеть без вреда для здоровья можно, соблюдая две диеты – средиземноморскую и вегетарианскую. Причем их можно применять не только для действенного похудения, но и для общего оздоровления всех жизненно важных систем организма.В ходе масштабного эксперимента добровольцам предложили несколько типов диет. Контрольные замеры показали, что вегетарианская и средиземноморская диеты помогают похудеть – порой очень значительно. Кроме того, у добровольцев, соблюдавших именно эти диеты, отмечено снижение уровня холестерина.